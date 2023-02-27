Bekim Maliqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bekim Maliqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bekim Maliqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bekim Maliqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bekim Maliqi 26 Temmuz 2001 tarihinde Podujevë şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bekim Maliqi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bekim Maliqi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bekim Maliqi'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Bekim Maliqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bekim Maliqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bekim Maliqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bekim Maliqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Haziran 2019 yılında FC Llapi

1 Ocak 2021 yılında FC Besa

1 Temmuz 2021 yılında FC Phoenix

1 Temmuz 2022 yılında KF Feronikeli

7 Ocak 2023 yılında FC Llapi

Bekim Maliqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bekim Maliqi şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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