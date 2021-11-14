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Bekiniş ne demek, TDK'ya göre Bekiniş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bekiniş kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bekiniş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bekiniş nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bekiniş kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bekiniş ne demek, TDK'ya göre Bekiniş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bekiniş ne demek? Bekiniş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bekiniş kelimesi. Peki bekiniş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bekiniş nedir, bekiniş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BEKİNİŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bekiniş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bekiniş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bekinme işi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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