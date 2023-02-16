Bekir Akin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bekir Akin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bekir Akin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bekir Akin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bekir Akin 1 Haziran 2002 tarihinde Sinop şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Bekir Akın şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bekir Akin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iHt Seniors yapmaktadır. Bekir Akin, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhisarspor futbol takımında oynamaktadır. Akhisarspor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bekir Akin'nin Akhisarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bekir Akin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bekir Akin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bekir Akin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bekir Akin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2014 yılında Fenerbahçe Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Fenerbahçe U16

1 Temmuz 2018 yılında Fenerbahçe U17

29 Ağu 2019 yılında Y. Malatya U19

17 Ocak 2020 yılında Başakşehir U19

14 Ocak 2021 yılında Akhisarspor U19

1 Temmuz 2021 yılında Akhisarspor

Bekir Akin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bekir Akin şuan Akhisarspor takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bekir Akin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Istanbul Demirspor (2012-2014), Fenerbahce SK (2014-2019), Yeni Malatyaspor (2019-2020), Basaksehir FK (2020-2021), Akhisarspor (2021)

Türkiye U14 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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