Bekir Can Sonmez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bekir Can Sonmez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bekir Can Sonmez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bekir Can Sonmez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bekir Can Sonmez 22 Ağu 1999 tarihinde Mersin şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bekir Can Sonmez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bekir Can Sonmez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bekir Can Sonmez'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bekir Can Sonmez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bekir Can Sonmez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bekir Can Sonmez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bekir Can Sonmez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Kasım 2016 yılında Mersin İY

1 Temmuz 2018 yılında Menemen Belediye

23 Ağu 2019 yılında GMG Kastamonu

30 Aralık 2019 yılında Menemenspor

10 Ocak 2020 yılında Kozan Spor FK

3 Ağu 2020 yılında Menemenspor

13 Ocak 2022 yılında Kalecik FK

30 Haziran 2022 yılında Menemenspor

31 Ağu 2022 yılında Bergama Bld

30 Haziran 2023 yılında Menemen FK

Bekir Can Sonmez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bekir Can Sonmez şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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