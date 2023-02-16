Bekir Can Ugur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bekir Can Ugur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bekir Can Ugur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bekir Can Ugur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bekir Can Ugur 3 Aralık 2002 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Bekir Can Uğur şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bekir Can Ugur Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bekir Can Ugur, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bekir Can Ugur'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bekir Can Ugur Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bekir.cann6/

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Bekir Can Ugur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bekir Can Ugur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Bekir Can Ugur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bekir Can Ugur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2022 yılında Yozgatspor 1959

23 Ocak 2023 yılında Bergama Bld

Bekir Can Ugur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bekir Can Ugur şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

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