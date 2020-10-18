Bekir Coşkun öldü mü? Uzun zamandır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Sözcü gazetesi yazarlarından Bekir Coşkun ile ilgili yayınlanan son dakika haberi sonrası çok sayıda internet kullanıcısı bu sorunun cevabına ulaşmak için internette arama yapıyor. Bekir Coşkun'un köşe yazarlığı yaptığı Sözcü Gazetesi'nden açıklama yapıldı. Peki Bekir Coşkun öldü mü? | Bekir Coşkun kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

BEKİR COŞKUN ÖLDÜ MÜ?

Bekir Coşkun hayatını kaybetti. Sözcü Gazetesi'nden köşe yazılarıyla okuyucuysuyla buluşan Bekir Coşkun'un ölümüne ilişkin yer alan haberde "Türk basınının usta ismi, gazetemizin yazarı Bekir Coşkun hayata gözlerini yumdu." ifadelerine yer verildi.

BEKİR COŞKUN NEDEN ÖLDÜ?

75 yaşındaki gazeteci Bekir Coşkun, akciğer kanserine yenik düştü.

BEKİR COŞKUN KİMDİR?

Bekir Coşun 1945 yılında Şanlıurfa’da memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Bekir Coşkun, Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun olmasının ardından 1974 yılında gazetecilik mesleğine foto muhabiri olarak başladı.

Bekir Coşkun sonrasında emniyet ve parlamento muhabirliği yaptı. Başarılı gazeteci, Günaydın Gazetesi’nde Dokuzuncu Köy adlı köşede yazarlık yaptı.

1987'de Sabah Gazetesi’nde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993’te Hürriyet Gazetesi'ne geçen Coşkun, 2009 yılında Habertürk'e transfer oldu. 2010 yılında Cumhuriyet gazetesiyle anlaşan Coşkun, 14 Mart 2014'te Sözcü'deki ilk yazısını yazdı.

2017 yılı Ekim ayında kanser tedavisi nedeniyle yazılarına ara veren Bekir Coşkun, o tarihten bu yana sağlığı el verdiği sürece Sözcü gazetesindeki köşesinden okurlarıyla buluşmaya devam ediyordu.

Doğa ve hayvan sevgisiyle tanınan Bekir Coşkun 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nde son kez okurlarıyla buluşmuştu.