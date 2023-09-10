Bekir Develi ’Bizim Hikayemiz’le Manisalılarla buluştu

Manisa'nın kültürel ve sanatla ilgili etkinliklerine ev sahipliği yapan Şehzadeler Belediyesi, düzenlediği yaz etkinlikleri çerçevesinde tiyatro sanatçısı ve yazar Bekir Develi'yi konuk etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bekir Develi ’Bizim Hikayemiz’le Manisalılarla buluştu

Manisa'nın kültürel ve sanatla ilgili etkinliklerine ev sahipliği yapan Şehzadeler Belediyesi, düzenlediği yaz etkinlikleri çerçevesinde tiyatro sanatçısı ve yazar Bekir Develi'yi konuk etti.

"Bizim Hikayemiz" etkinliği ile ekranların sevilen ismi, sunucu, tiyatro sanatçısı ve yazar Bekir Develi, Ağlayan Kaya Anfi Tiyatro'da Manisalılarla buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşiyi Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yanı sıra AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ali Özyiğit ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şube Başkanı geçmiş dönem Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş da izledi. Bekir Develi'nin hayatın içinden anlattığı hikayeler izleyenleri mest etti. Hem güldüren hem de düşündüren hikayeleriyle Develi, özellikle gençlere ve ailelere önemli mesajlar verdi. Develi, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Bekir Develi'ye anlamlı ve samimi sohbetleri için teşekkür eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, söyleşinin sonunda performansı dolayısıyla çiçek takdim etti. Söyleşinin ardından sahneyi devralan Grup Es Sabhu Beda, unutulmaz bir performans sergiledi. Sanatçı Fatih Çelik ilahileriyle, İsmail Gülhan ise kasideleri ile kulakların pasını sildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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