Sosyal medyanın bir anda konuşulmaya başlanan ismi Bekir Göçer'in kim olduğu merak ediliyor. Twitterda TT listesine giren Bekir Göçer kimdir? Neden gündem oldu? Bekir Göçer olayı nedir? Gündemde olan dolandırıcılık olayının detayları merak ediliyor. Bu bilgileri sizler için bir araya getirdik.

BEKİR GÖÇER KİMDİR? NEDEN GÜNDEM OLDU? BEKİR GÖÇER OLAYI NEDİR?

Adı dolandırıcılık haberlerine karışan Bekir Göçer internette en çok konuşulan isimlerden oldu. Olayın detayları merak konusu haline geldi. Sosyal medya üzerinden Bekir Göçer'in kim olduğu ve fotoğrafları araştırılıyor.

İddialara göre Bekir Göçer mavi tikli sosyal medya hesapları satıyor. Twitter'da trending topic listesine giren Bekir Göçer'in, Gaziantepli olduğu ve dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor. Şimdiye kadar elde edilen bilgiler ışığında Bekir Göçer'in 2001 doğumlu olduğu öğrenildi. 20 yaşında olduğu ifade edilen Bekir Göçer adı, dolandırıcılık olayına karıştı. Sosyal medyadan sattığı hesapların, daha sonra çalındığı iddia edildi. Bunun üzerine sosyal medya da en çok konuşulanlar arasına girdi.

DOLANDIRICILIK OLAYI NEDİR?

İddialara göre Bekir Göçer'den hesap alan bir kişi mağdur oldu. Hesabı çalınan kişinin yaptığı açıklama twitterda paylaşılmaya başlandı. @hellfida isimli twitter kullanıcısı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 2001 doğumlu Bekir Göçer'in tüm birimlere şikayet edildiği belirtildi. Hırsızlık, yağma ve uyuşturucudan birçok suçu olduğu iddia edilen Bekir Göçer hakkında uyarılarda bulunan twitter kullanıcısı, "Bekir Göçer isimli genç Dolandırıcıdır sizlerde mağdur olmayın diye tüm bilgilerini paylaşıyorum. Olay tarafımdan Emniyet birimlerine bildirilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Sert kayaya çarptınız diyerek dolandırıcılara seslenen kullanıcı, "Bekir Göçer'in insanları dolandırarak kazandığı ve nereden geldiğini açıklayamadığı paranın vergisini ödemediği Denizbank hesabına Masak ekipleri tarafından inceleme başlatılmıştır.' açıklamasında bulundu.