Bekir Mustafa Meral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bekir Mustafa Meral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bekir Mustafa Meral kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bekir Mustafa Meral ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bekir Mustafa Meral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bekir Mustafa Meral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bekir Mustafa Meral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bekir Mustafa Meral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bekir Mustafa Meral 3 Aralık 1999 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bekir Mustafa Meral Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bekir Mustafa Meral, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bekir Mustafa Meral'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bekir Mustafa Meralboyu ve yaşı kaç

Bekir Mustafa Meral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bekir Mustafa Meral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Bekir Mustafa Meral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bekir Mustafa Meral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2022 yılında Eynesil Bld

Bekir Mustafa Meral kimdir

Bekir Mustafa Meral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bekir Mustafa Meral şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bekir Mustafa Meral nereli

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