Bekir Pakdemirli, "Buzağı desteklemesi ödeme takvimini netleştirdik" IHAAW111816-EKO/10-01-2019 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buzağı desteklemesi ödeme takvimini netleştirdik. Birinci grupta 263 bin 519 yetiştiricimizin 320 milyon TL tutarındaki desteklemesini yarın saat 18.00 itibariyle ödüyoruz" dedi.

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