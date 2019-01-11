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Bekir Pakdemirli, "Buzağı desteklemesi ödeme takvimini netleştirdik"

IHAAW111816-EKO/10-01-2019 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buzağı desteklemesi ödeme takvimini netleştirdik. Birinci grupta 263 bin 519 yetiştiricimizin 320 milyon TL tutarındaki desteklemesini yarın saat 18.00 itibariyle ödüyoruz" dedi.

Bekir Pakdemirli, "Buzağı desteklemesi ödeme takvimini netleştirdik"

IHAAW111816-EKO/10-01-2019 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buzağı desteklemesi ödeme takvimini netleştirdik. Birinci grupta 263 bin 519 yetiştiricimizin 320 milyon TL tutarındaki desteklemesini yarın saat 18.00 itibariyle ödüyoruz" dedi. 10.01.2019 11:18:16 TSI NNNN


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