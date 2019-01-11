İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Bekir Pakdemirli, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvan küpe bedelini biz karşılayacağız" dedi.

Bekir Pakdemirli, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvan küpe bedelini biz karşılayacağız" dedi.

IHAAW111751-EKO/10-01-2019 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvan küpe bedelini de artık, bakanlık olarak biz karşılayacağız" dedi.

Bekir Pakdemirli, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvan küpe bedelini biz karşılayacağız" dedi.

IHAAW111751-EKO/10-01-2019 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvan küpe bedelini de artık, bakanlık olarak biz karşılayacağız" dedi. 10.01.2019 11:17:51 TSI NNNN


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.