Bekir Pakdemirli, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvan küpe bedelini biz karşılayacağız" dedi. IHAAW111751-EKO/10-01-2019 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvan küpe bedelini de artık, bakanlık olarak biz karşılayacağız" dedi.

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