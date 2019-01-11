Bekir Pakdemirli, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvan küpe bedelini biz karşılayacağız" dedi.
IHAAW111751-EKO/10-01-2019 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvan küpe bedelini de artık, bakanlık olarak biz karşılayacağız" dedi.
IHAAW111751-EKO/10-01-2019 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvan küpe bedelini de artık, bakanlık olarak biz karşılayacağız" dedi. 10.01.2019 11:17:51 TSI NNNN
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