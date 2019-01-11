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  3. Bekir Pakdemirli, "Sanayicilerimiz tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecekler" dedi.

Bekir Pakdemirli, "Sanayicilerimiz tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecekler" dedi.

IHAAW111813-EKO/10-01-2019 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde, tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecekler" dedi.

Bekir Pakdemirli, "Sanayicilerimiz tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecekler" dedi.

IHAAW111813-EKO/10-01-2019 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde, tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecekler" dedi. 10.01.2019 11:18:13 TSI NNNN


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