Bekir Pakdemirli, "Sanayicilerimiz tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecekler" dedi.
IHAAW111813-EKO/10-01-2019 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde, tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecekler" dedi.
IHAAW111813-EKO/10-01-2019 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde, tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecekler" dedi. 10.01.2019 11:18:13 TSI NNNN
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