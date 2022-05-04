Bekir Sami Daçe kimdir, nereli? Öldü mü? Kaç yaşında neden öldü? Bekir Sami Daçe'nin biyografisi

Eski Bakanlardan Bekir Sami Daçe, yaşlılığa bağlı nedenlerle Ankara'da hayatını kaybettiği öğrenildi. Vefat haberini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu. Bunun üzerine hayatı ve neden öldüğü merak konusu oldu. Biz de Bekir Sami Daçe kimdir, nereli? Öldü mü? Kaç yaşında neden öldü? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. Bekir Sami Daçe'nin biyografisi haberimizde...

BEKİR SAMİ DAÇE KİMDİR, NERELİ? ÖLDÜ MÜ?

Eski bakan Bekir Sami Daçe, 1930 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Daçe, Cumhuriyet savcılığı ve serbest avukatlık yaptı. Büyük Türkiye Partisi ile Doğru Yol Partisi'nde siyaset yapan Daçe, 19'uncu dönem Adana Milletvekili seçildi. Ardından da Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu.

KAÇ YAŞINDA NEDEN ÖLDÜ? BEKİR SAMİ DAÇE'NİN BİYOGRAFİSİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, resmi Twitter hesabından Eski bakan Bekir Sami Daçe'nin hayatını kaybettiğini üzüntüyle duyurdu. Bunun üzerine Eski bakan Bekir Sami Daçe'nin kim olduğunu neden öldüğü merak konusu oldu. Bekir Sami Daçe, 92 yaşında yaşlılığın verdiği hastalıklar sebebiyle vefat ettiği öğrenildi.

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