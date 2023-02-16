Bekir Yucedag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bekir Yucedag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bekir Yucedag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bekir Yucedag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bekir Yucedag 28 Şubat 2001 tarihinde Mardin şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Bekir Yücedağ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bekir Yucedag Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairFoot yapmaktadır. Bekir Yucedag, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bekir Yucedag'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bekir Yucedag Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bekiryucedagg/

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Bekir Yucedag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bekir Yucedag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Bekir Yucedag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bekir Yucedag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2018 yılında Bilinmiyor

15 Şubat 2019 yılında Mut İdman Yurdu

14 Ağu 2019 yılında Adana Demir U19

7 Şubat 2020 yılında Ödemiş Spor

1 Mart 2021 yılında S. Kapadokya

2 Eylül 2021 yılında Karaman FK

31 Ağu 2022 yılında Yeni Mersin İY

12 Ocak 2023 yılında Ağrı 1970 Spor

Bekir Yucedag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bekir Yucedag şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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