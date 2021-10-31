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  3. Beklenen görüşme bugün gerçekleşiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden Roma'da görüşecekler

Beklenen görüşme bugün gerçekleşiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden Roma'da görüşecekler

İtalya'nın başkenti Roma'da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında bir görüşme gerçekleştirilecek. Beyaz Saray yetkilisi tarafından bildirilen görüşmede F-16 alımı ve savunma ilişkilerini konularının ön planda olacağı düşünülüyor.

Beklenen görüşme bugün gerçekleşiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden Roma'da görüşecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden arasında bugün Roma'da önemli bir görüşme olacak. Üst düzey bir saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden'ın programına dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yetkili, ABD Başkanı Biden'ın pazar günü İtalya'nın başkenti Roma'da Başkan Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştireceğini belirtti.

G-20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile saat 12.10'da bir araya gelecek.

Beklenen görüşme bugün gerçekleşiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden Roma'da görüşecekler

BİR GÖRÜŞME DE MERKEL VE SCHOLZ İLE

Yetkili kişi, bu görüşmenin yanı sıra Biden'ın Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile de kısa bir görüşme yapacağını söyledi.

Beklenen görüşme bugün gerçekleşiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden Roma'da görüşecekler

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR KONUŞULACAK

Erdoğan ve Biden arasındaki görüşmede neler konuşulacağı merak konusu. F-16 alımı ve savunma ilişkilerini konularının ön planda yer alacağı konuşuluyor. Bunların yanı sıra bölgesel ve küresel konuların da iki lider arasında gerçekleşecek görüşmede değerlendirilmesi bekleniyor.

Beklenen görüşme bugün gerçekleşiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden Roma'da görüşecekler

BIDEN'IN SÖYLEYECEKLERİ BELLİ

Reuters'e göre Biden görüşmede;  "krizler ve düşüncesizce eylem, ABD- Türkiye ilişkilerine fayda sağlamaz" ifadelerine yer verecek.

Beklenen görüşme bugün gerçekleşiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden Roma'da görüşecekler

DÜNYA LİDERLERİYLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Roma ve Glasgow'da dünya liderleriyle yapacağı görüşmeler hatırlatılmıştı. Özellikle ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeyle ilgili sorular yöneltilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Roma ve Glasgow gündeminin an itibariyle değiştiğini söyleyerek şunları söylemişti:

"Büyük ihtimalle Roma'da değil ama Glasgow'da görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de tabi ki en önemli maddemiz; malum bizim F-35 konumuz var. F-35'le ilgili olarak bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yapmış olduğumuz bir ödeme var. Bu ödemeyle ilgili olarak da tabi ki bunun bize geri ödeme planının nasıl olacağını kendileriyle görüşmemiz gerekecek. Bu konuda mükaleme ne getirecek ne götürecek; onu kendileriyle görüşerek öğreneceğiz. Alt düzeyde aldığımız bazı bilgiler var."

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