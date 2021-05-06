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  3. Beklenen gün geldi, can suyu olacak: Emekli ikramiyelerinin ödemeleri bugün başlıyor

Beklenen gün geldi, can suyu olacak: Emekli ikramiyelerinin ödemeleri bugün başlıyor

Emekli vatandaşlara verilecek olan bayram ikramiyelerinin ödemeleri bugün başlıyor. Açıklanan takvime göre SGK emeklilerin ikramiyeleri bugün, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine 7 Mayıs (yarın) ödeme yapılacak.

Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinde beklenen gün geldi. Bu yıl 100 TL artışla 1100 TL olan bayram ikramiyelerinin ödemeleri bugün başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasına göre SGK emeklileri bugün, Emekli Sandığı emeklileri ise yarın ikramiyelerini alabilecek.

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BANKALAR FAZLA MESAİ YAPACAK

Öte yandan tam kapanma döneminde bankalarda yaşanacak yoğunluğun önlenmesi için bankalar 6-7-10-11 Mayıs 2021 tarihlerinde saat 09.00'da açılacak, saat 12.30'da öğle molasına çıkacak. saat  13.30'da öğleden sonra hizmet vermeye devam edecek bankalar saat 16.30'da ise kapanacak. 

Bu günler dışında bankalar saat 10.00'de açılacak, saat 16.00'de kapanacak.

Açılış: 09.00

Öğle arası: 12.30-13.30

Kapanış: 16.30

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Tayfun Altuntaş
Editör
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