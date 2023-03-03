Beklenen gün geldi! EYT ile ilgili karar resmi gazete de yayımlandı!

Milyonlarca vatandaşın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Beklenen gün geldi! EYT ile ilgili karar resmi gazete de yayımlandı!

EYT düzenlemesinin Mecliste onaylanıp yasalaşması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalaması ardından da Resmi Gazetede yayınlanması bekleniyordu. Nitekim beklenen oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi gece saat 02.00'da Resmi Gazetede yayımlandı. Gazetenin yayınlandığı haberini alan milyonlarca vatandaş ise E-Devlete akın etti.

Beklenen gün geldi! EYT ile ilgili karar resmi gazete de yayımlandı!

Kanundaki düzenleme ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici madde eklenerek ilgili kanunlara göre kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

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8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler düzenlemeden yararlanacak.

EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.

Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.

EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.

Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.

Emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecek.

5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.

e-Devlet EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT başvuru ekranı e-Devlet linkie-Devlet EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT başvuru ekranı e-Devlet linki

EYT emeklilik dilekçe örneği 2023 | 4A, 4B, 4C emeklilik başvuru formu nasıl doldurulur? e- Devlet emeklilik başvurusu nasıl yapılır?EYT emeklilik dilekçe örneği 2023 | 4A, 4B, 4C emeklilik başvuru formu nasıl doldurulur? e- Devlet emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

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