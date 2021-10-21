 Beklenen gün geldi, Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Faiz indimi olursa dolar ne olur? İşte güncel döviz kuru fiyatları...

Döviz kurlarında yaşanan artış sürerken gözler bugün Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu Toplantısına çevrildi. Ekim ayına ilişkin faiz kararının açıklanacağı toplantıdan çıkacak karar döviz kurlarının seyrini etkileyecek. Bu kapsamda dolar ve euro kurunda yaşanan son durum merak ediliyor. Faiz indimi olursa dolar ne olur? Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL 21 Ekim 2021 Perşembe?

İşte piyasaların takip edeceği veriler:

10.00 Türkiye, ekim ayı Tüketici Güven Endeksi

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

15.30 ABD, ekim ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, eylül ayı ikinci el konut satışları

17.00 Avro Bölgesi, ekim ayı Tüketici Güven Endeksi

Merkez Bankası ne zaman toplanacak Ekim 2021? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz artıracak mı?

BUGÜNKÜ DOLAR - EURO FİYATI NE KADAR, KAÇ TL 21 EKİM 2021 PERŞEMBE ?

Serbest piyasada dolar kuru 21 Ekim 2021 Perşembe gününde serbest piyasada açılışta 9,2600 TL'den alınıyor, 9,2620 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,8070 TL'den alınıyor, 10,8090 TL'den satılıyor.

Öte yandan 20 Ekim 2021 Çarşamba günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 9,2500 TL, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 10,7780 TL olarak kayıtlara geçti.

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FAİZ İNDİRİMİ OLURSA DOLAR NE OLUR?

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısından faiz indirimi kararı çıkması durumunda dolar ve euro kurunun artışa geçmesi bekleniyor. Faizler yüzde 18 seviyesinde sabit tutulur ise kurlarda az da olsa bir düşüş gözlenebilir.

SERBEST PİYASA DOLAR - EURO KURU NE KADAR, KAÇ TL 21 EKİM 2021 PERŞEMBE ? 18 EKİM 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

21 Ekim 2021 Perşembe gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.50 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ ABD Doları 9,2589 9,2612 Avro 10,8009 10,8110 Sterlin 12,7975 12,8114 İsviçre Frangı 10,0755 10,0829 Japon Yeni 0,0815 0,0812 S. Arabistan Riyali 2,4587 2,4710

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)