Beklenen İstanbul depremine şaşırtan yorum! 'Kıyamet değil' diyerek duyurdu: Bu büyüklükten daha fazlası olmaz!

Beklenen İstanbul depremi için şaşırtan açıklama geldi! 6.5 şiddetinden fazla deprem olmayacağı söylendi! İşte detaylar...

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Beklenen İstanbul depremine şaşırtan yorum! 'Kıyamet değil' diyerek duyurdu: Bu büyüklükten daha fazlası olmaz!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde etkisi görülen depremlerden 7 gün evvel uyarı yapan Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, "Marmara’da çoklu yırtılma beklemiyoruz. Çınarcık ve Adalar fayında 6.4, Marmara Çukurunda ise 6.5 büyüklüğünün üzerinde deprem olmaz" açıklamalarında bulundu.

İstanbul

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem çok fazla sayıda can ve mal kaybına neden oldu. Bu depremin ardından gündeme gelen İstanbul depremi için uzman isimler art arda açıklamalar yaptı. Uzmanlardan bazıları 2045 yılına dek İstanbul'da deprem yaşanmayacağını söylerken bazıları ise en düşük 7.4 şiddetinde deprem yaşanacağını dile getirdi.

Kahramanmaraş depremi evvelinde uyarı yapan Serkan İçelli, İstanbul depremi adına şaşırtan açıklamalar yaptı. İçelli, 7'den fazla şiddette Marmara depremi olacağı iddiasına katılmadığını, 6.5 şiddetinden fazla deprem yaşanmayacağını söyledi.

İçelli, beklenen Marmara depreminde Çınarcık ve Adalar fayında 6.4, Marmara çukurunda ise 6.5 şiddetinde deprem öngördüğünü, Marmara'da çoklu yırtılma beklemediklerini dile getirdi.

Çoklu yırtılma nedeniyle 7.4, 7,8 şiddetinde deprem olacağını söyleyen uzmanlar ile aynı fikirde olmadığını açıklayan İçelli, "Burada ki üst kabuğunun çok sert olması ve 10 kilometre derinlikteki zeminin zayıf olmasından dolayı sürünme devam ediyor. Alttan süründüğü için de bu enerji azalıyor. Yaklaşık 200 yıllık sismiste çok sık devam ettiği için burada herhangi bir 7 büyüklüğünde deprem enerjisi yok" ifadelerini kullandı.

İçelli'ye göre; bu nedenle kıyamet senaryosu kurmaya gerek yok, Çınarcık ve Adalar fayında 6.4 şiddetinde, Marmara çukurunda 6.5 şiddetine dek deprem bekleniyor ancak daha büyük şiddette deprem olmayacak.

Depremlerin ne zaman meydana geleceğinin öngörülemeyeceğini söyleyen İçelli, "Bildim diyenler de yalan söyler. Yer altında düşey atımlı bir fayın oynaması durumunda özellikle Büyükçekmece ve Küçükçekmece gibi kıyı şeritli ilçelerimizi çok etkileyecektir. Yalova ve karşısında ki kıyıları depremin ardından tsunami etkileyecektir. Önemli bir konu ise malum depremden önce bildiğini söyleyenler var. Bunlara itimat etmeyin" açıklamalarında bulundu.

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