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Beklenen kar yağışı, Beylikdüzü ve çevresinde başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından, İstanbul'da gece saatlerinde beklenen kar yağışı, sabaha karşı başladı.

Beklenen kar yağışı, Beylikdüzü ve çevresinde başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından, İstanbul'da gece saatlerinde beklenen kar yağışı, sabaha karşı başladı. Gece boyunca yağan yağmurun ardından, Beylikdüzü ve çevre ilçelerde kar yağışı görüldü. Kar yağışının yanı sıra şiddetli rüzgar da etkili oldu.

DHA


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