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  3. Son dakika! Beklenen karar geldi! FED faiz kararını açıkladı!

Son dakika! Beklenen karar geldi! FED faiz kararını açıkladı!

Son dakika! ABD Merkez Bankası (Fed), faizi beklentilere paralel olarak 50 baz puan artırdı. Böylelikle FED, 22 yıl sonra ilk kez bu seviyede faiz artırımına gitmiş oldu.

Son dakika! Beklenen karar geldi! FED faiz kararını açıkladı!

ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, piyasa beklentilerine paralel olarak 50 baz puanlık faiz artışına gitti. Böylece Fed, federal fonlama faizini yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltmiş oldu.

Son dakika! Beklenen karar geldi! FED faiz kararını açıkladı!

Banka, üç yıl sonra ilk faiz artışını 16 Mart’ta 25 baz puanla yapmıştı. ABD’de martta yüzde 8,5 ile 40 yılın zirvesine yükselen enflasyonu frenlemek isteyen bankanın yetkilileri, parasal sıkılaştırmanın hızını artıracaklarının mesajını veriyordu.

Son dakika! Beklenen karar geldi! FED faiz kararını açıkladı!

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