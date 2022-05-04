Son dakika! Beklenen karar geldi! FED faiz kararını açıkladı! Son dakika! ABD Merkez Bankası (Fed), faizi beklentilere paralel olarak 50 baz puan artırdı. Böylelikle FED, 22 yıl sonra ilk kez bu seviyede faiz artırımına gitmiş oldu.

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ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, piyasa beklentilerine paralel olarak 50 baz puanlık faiz artışına gitti. Böylece Fed, federal fonlama faizini yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltmiş oldu. Banka, üç yıl sonra ilk faiz artışını 16 Mart’ta 25 baz puanla yapmıştı. ABD’de martta yüzde 8,5 ile 40 yılın zirvesine yükselen enflasyonu frenlemek isteyen bankanın yetkilileri, parasal sıkılaştırmanın hızını artıracaklarının mesajını veriyordu. FED Başkanı Powell'ın faiz çıkışı altın fiyatlarını vurdu! Gram altın sert düştü, yatırımcı zararda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları