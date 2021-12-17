Beklenen oldu, dolar 16 TL'yi, euro 18 TL'yi aşarak rekor kırdı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu piyasaların ve vatandaşların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Yüzde 15 olan politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 14 seviyesine indirdi. Bu karar sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı. Dolar ve euro kuru hızlı bir yükseliş ivmesine girdi. Bu doğrultuda haftanın son gününde döviz kurlarının durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Dolar, euro bugün ne kadar oldu 17 Aralık 2021 Cuma? sorusuna haberimizde yer verdik. 17 Aralık 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları haberimizde...

DOLAR, EURO BUGÜN NE KADAR OLDU 17 ARALIK 2021 CUMA?

Serbest piyasada dolar kuru, 17 Aralık 2021 Cuma günü, serbest piyasada açılışta 15,7930 TL'den alınıyor, 15,7950 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 17,9480 TL'den alınıyor, 17,9500 TL'den satılıyor.

Öte yandan 16 Aralık 2021 Perşembe günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 15,5770 TL, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 17,6780 TL olarak kayıtlara geçti.

Not: Kurda ilerleyen saatlerde fiyatlar değişime uğramaktadır. Saat 09.00 itibarıyla açılış fiyatları yukarıdaki gibidir.

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17 ARALIK 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU ALIŞ- SATIŞ FİYATLARI

17 Aralık 2021 Cuma gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.52 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ ABD Doları 16,1537 16,1787 Avro 18,3141 18,3639 Sterlin 21,5483 21,6355 İsviçre Frangı 17,5668 17,6207 Japon Yeni 0,1439 0,1416 S. Arabistan Riyali 4,2916 4,3132

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

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