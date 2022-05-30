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  3. Beklenen oldu! Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanı adaylığını resmen açıkladı! "Türkiye futbolunun yükselmesi için yola çıkıyoruz"

Beklenen oldu! Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanı adaylığını resmen açıkladı! "Türkiye futbolunun yükselmesi için yola çıkıyoruz"

Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için yapılacak olan seçimlerde aday olacağını duyurdu. Büyükekşi konuya ilişkin yaptığı açıklamada," Türkiye futbolunun potansiyelinin yükselmesi için vizyoner bir kurum içi işleyiş modeli ile yola çıkıyoruz." dedi.

Beklenen oldu! Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanı adaylığını resmen açıkladı! "Türkiye futbolunun yükselmesi için yola çıkıyoruz"

Mehmet Büyükerşi geçtiğimiz günlerde adaylıkta isminin geçmesi sonrası aldığı kararı açıkladı. 

Mehmet Büyükekşi, AA'ya yaptığı açıklamada, futbol ailesinin paydaşlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda bu kararı aldığını belirtti.

Kulüpler Birliği Vakfının demokratik ve şeffaf yapısını, kulüp başkanlarının görüşlerini çok önemsediğini aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda kulüplerimizin birçoğuyla ve futbol ailesinin değerli paydaşlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm. Ben de bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde başkan adayı olduğumu açıklıyorum. Türkiye futbolunun potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ülkemizin dünyada hak ettiği konuma yükselmesi için gönül veren bir kadro ile birlikte şeffaf ve vizyoner bir kurum içi işleyiş modeli ile yola çıkıyoruz. Türkiye futbol camiası için hayırlı olmasını diliyorum."

NE OLMUŞTU?

TFF'de başkan Nihat Özdemir'in istifasının ardından 16 Haziran'da yapılmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmıştı.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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