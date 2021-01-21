Beklenen oldu! Reform paketinin taslak metni Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ve hukuk alanında reform çalışmalarının yapılacağını ifade etmesinin ardından sürdürülen çalışmalarda önemli bir adım atıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AK Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın da yer aldığı AK Parti’li kurmaylar dün saat 15.00’da Beştepe’de düzenlenen reform toplantısına katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİZZAT AÇIKLAYACAK

Hürriyet Gazetesi'nden Gizem Karakış'ın haberine göre taslağa son halinin verilmesi ve 26 Ocak’taki AK Parti MYK toplantısında değerlendirilmesi, düzenlemelerin daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklaması planlanıyor.

AİHM KARARLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME

Buna göre söz konusu taslakta AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının mahkemeler tarafından nasıl uygulanması gerektiğiyle ilgili yeni düzenlemelerin yapılması da gündeme geldi. Yeni reformlarla, AİHM kararlarına ilişkin tazminat ödenip ödenmemesi konusunda bazı değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

AVUKATLARIN ATAMA VE TERFİLERİNDE YENİ DÖNEM

Yeni düzenlemelerle, hâkim ve savcıların dosyalarını tamamlanmasında puanlama sistemine gidilecek. Atama ve terfilerde, bu puanlama sistemi dikkate alınacak. Taslakta, tutukluluk süreleriyle ilgili düzenlemelerin de yer aldığı öğrenildi. Avukatların taleplerini dinlediklerini aktaran AK Parti kurmayları, “Tutukluluk süresi ne kadarsa gizlilik de o düzeyde olacak” dediler. Çok sayıda avukatın çalışacağı ticari uyuşmazlıklara bakılacak arabuluculuk merkezleri kurulması, ihtisas mahkemelerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Ekonomide ise tahkimlerin teşvik edilmesi hedefleniyor.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI'NI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAMUOYU İLE PAYLAŞACAK

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirerek İnsan Hakları Eylem Planı'nın son noktaya gelmek üzere olduğunu belirterek, yakın zamanda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. Hayvan hakları ile ilgili çalışmalarına ilişkin olarak Akbaşoğlu, “Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız” dedi.