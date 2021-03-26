Beklenen özellik geldi! WhatsApp'a ihbar özelliği geliyor!

Geçen haftalarda dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan WhatsApp'a önemli bir özellik geleceği haberi yayınlanmıştı. Bahsedilen yeni özellik beta programında yayınlandı. Beta programına gelen güncelleme sayesinde kullanıcılar, bir sohbet üzerinden WhatsApp'ın destek merkezine doğrudan ulaşabilecek. Uygulama kullanıcıları bu yolla şikayetlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

YENİ ÖZELLİK APPLE KULLANICILARI İÇİN HENÜZ ONAYLANMADI

WhatsApp'a gelen yeni özellikten Apple kullanıcıları henüz faydalanamayacak. Söz konusu özellik şu anda sadece Android kullanıcılarının test programında yer alıyor. Öte yandan Android kullanıcılarının tamamına da ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.