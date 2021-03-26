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  3. Beklenen özellik geldi! WhatsApp'a ihbar özelliği geliyor!

Beklenen özellik geldi! WhatsApp'a ihbar özelliği geliyor!

Dünyaca ünlü konuşma platformu Watsapp, kullanıcıları şaşırtacak bir güncellemeye daha imza attı. Programın beta moduna eklediği ihbar özelliğiyle bundan sonra kullanıcı şikayetlerine daha kolay erişim sağlayabilecek.

Beklenen özellik geldi! WhatsApp'a ihbar özelliği geliyor!

Geçen haftalarda dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan WhatsApp'a önemli bir özellik geleceği haberi yayınlanmıştı. Bahsedilen yeni özellik beta programında yayınlandı. Beta programına gelen güncelleme sayesinde kullanıcılar, bir sohbet üzerinden WhatsApp'ın destek merkezine doğrudan ulaşabilecek. Uygulama kullanıcıları bu yolla şikayetlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

Beklenen özellik geldi WhatsApp a ihbar özelliği geliyor

YENİ ÖZELLİK APPLE KULLANICILARI İÇİN HENÜZ ONAYLANMADI

WhatsApp'a gelen yeni özellikten Apple kullanıcıları henüz faydalanamayacak. Söz konusu özellik şu anda sadece Android kullanıcılarının test programında yer alıyor. Öte yandan Android kullanıcılarının tamamına da ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

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