Beklenen transfer açıklandı

İtalyan devlerinden Milan transfere hızlı bir giriş yaparak,eski futbolcusu ve bir dünya yıldızı olan Zlatan Ibrahimovic'i yeniden kadrosuna kattı.



"Milan, Zlatan Ibrahimovic'in yeniden kulübümüze imza attığını açıklamaktan memnuniyet duyar" ifadeleri kullanılan açıklamada, oyuncuyla 6 aylık bir sözleşme yapıldığı, sezon sonunda mukaveleyi 1 yıl daha uzatma opsiyonunun bulunduğu aktarıldı.



Transfer dün akşam saatlerinde transfer Milan'ın Twitter hesabı üstünden "IZ Coming (IZ Geliyor)" adı altında bir video ile duyuruldu.



Kulüp açıklamasında Ibrahimovic'in, "Çok saygı duyduğum bir kulübe ve sevdiğim Milano şehrine geri dönüyorum. Takım arkadaşlarımla bu sezonki gidişatı değiştirmek için birlikte savaşacağım. Bunun olması için elimden geleni yapacağım" sözlerine yer verildi.



38 yaşındaki golcünün, Milan forması giydiği 2010-11 ile 2011-2012 sezonlarında 85 maça çıkıp, 56 gol attığı, kulübün 18. Serie A şampiyonluğu ile İtalya Kupası'nı kazanmasında büyük rol oynamıştı.



