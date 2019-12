Beklenen transfer açıklandı

İtalyan devlerinden Milan transfere hızlı bir giriş yaparak,eski futbolcusu ve bir dünya yıldızı olan Zlatan Ibrahimovic'i yeniden kadrosuna kattı.



"Milan, Zlatan Ibrahimovic'in yeniden kulübümüze imza attığını açıklamaktan memnuniyet duyar" ifadeleri kullanılan açıklamada, oyuncuyla 6 aylık bir sözleşme yapıldığı, sezon sonunda mukaveleyi 1 yıl daha uzatma opsiyonunun bulunduğu aktarıldı.



Transfer dün akşam saatlerinde transfer Milan'ın Twitter hesabı üstünden "IZ Coming (IZ Geliyor)" adı altında bir video ile duyuruldu.

This is not a drill ?⚫#IZBACK@Ibra_official pic.twitter.com/7lZuv552N8