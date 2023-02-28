Bektemir Abdumannonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bektemir Abdumannonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bektemir Abdumannonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bektemir Abdumannonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bektemir Abdumannonov 12 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Бектемир Абдуманнонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bektemir Abdumannonov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trident Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metallurg Bekabad futbol takımında oynamaktadır. Metallurg Bekabad takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bektemir Abdumannonov'nin Metallurg Bekabad ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Bektemir Abdumannonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bektemir Abdumannonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bektemir Abdumannonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bektemir Abdumannonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında FC Olympic

29 Temmuz 2022 yılında Metallurg Bk.

Bektemir Abdumannonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bektemir Abdumannonov şuan Metallurg Bekabad takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Bektemir Abdumannonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 14 numaralı formasıyla 30 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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