Bekzod Saidov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bekzod Saidov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bekzod Saidov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bekzod Saidov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bekzod Saidov 14 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Бекзод Саидов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bekzod Saidov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bekzod Saidov'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bekzod Saidov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bekzod Saidov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bekzod Saidov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bekzod Saidov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FK Buxoro

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında FC Buxoro

Bekzod Saidov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bekzod Saidov şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.