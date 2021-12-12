Bel Evladı ne demek, TDK'ya göre Bel Evladı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bel evladı ne demek? Bel evladı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bel evladı kelimesi. Peki bel evladı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bel evladı nedir, bel evladı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BEL EVLADI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bel evladı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bel evladı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir kimsenin öz çocuğu

