Bel fıtığında ameliyat son çare

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Duygu Baykal, bel fıtığının ciddiye alınması gereken bir rahatsızlık olduğunu ifade ederek, sert zemine yatmak, bardak çekmek, masaj gibi doğru bilinen yanlışların hastalığı tetiklediğini belirtti.

Bel ve bacak bölgesinde ağrılara yol açan ve kişilerin günlük hayatını ciddi şekilde sınırlandıran bel fıtığı rahatsızlığında ameliyatın her zaman tercih edilmesine gerek olmadığını ifade eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Duygu Baykal, bel fıtığı rahatsızlığında belirtileri ve tedavi şekillerini İHA'ya anlattı. Op. Dr. Baykal, çağımızın hastalığı olan bel fıtığının sık görüldüğünü ifade ederek, "Bütün bel fıtıkları ameliyatlık demek değildir. Özellikle çok şiddetli bacak ağrısı, ayak bileğinde kuvvet kaybı ve hastalarımızın çoğunlukla görmezden geldiği idrar kaçırması hastalığın belirtileridir" dedi.

"İdrar kaçırmaya dikkat edilmeli"

Bel fıtığı rahatsızlıklarında görmezden gelinen idrar kaçırmasının mesane ile ilgili olan idrar kaçırma durumlarından daha farklı olduğunun altını çizen Op. Dr. Baykal, "7-8 saat idrar yapamazsınız. Tuvalete gittiğinizde aslında idrar kaçırmış olduğunuzun farkına varırsınız. Bu gibi durumlarda ameliyat gerekir. Ama onun dışında bel fıtığı rahatsızlıklarında bir çok ameliyat yöntemi var. Bunlardan en kabul göreni ise mikro cerrahi. Türkiye'nin birçok yerinde uygulanan bir tedavi. Bunun dışındaki tedaviler şu anda kabul görme aşamasında değil, daha çok deneme aşamasında olan tedavilerdir. Mikro cerrahi fayda sağlayacağını düşündüğüm bir ameliyat tipi. Ameliyatın ardından bir gece hastanede yatışınız olur. Anestezinin etkisi geçtikten sonra da hastalarımız yürüyebilir. Bir gece yattıktan sonra taburcu olurlar ve bir hafta sonunda da işlerine dönebilirler" dedi.

"Egzersiz ve kilo vermek hastalığı olumlu etkiliyor"

Uzun süredir bel fıtığı rahatsızlığı çeken Cemal Atabey (55) ise, "Uzun zamandır bel fıtığı rahatsızlığım var. En son çekilen MR'ımda iki sağda, iki de solda olmak üzere 4 patlak halinde bel fıtığı olduğu tespit edildi. Oldukça sıkıntı veriyor. Bel ağrıları, ayağa vurmalar, kasılmalar oluyor. Bu işin son çaresi ameliyat. Bugün burada doktorumuzla neler yapmam gerektiğini konuştum. Egzersiz yapmanın, kilo vermenin hastalığa olumlu etkileri varmış. Şu anda ameliyat olmadan idare etmeye çalışıyorum. Bel ağrıları olduğu zaman kas gevşeticiler kullanıyorum. Tabii bu kısa vadede sorunu çözse de sonunda beni de ameliyat masası bekliyor herhalde" diye konuştu.

Kaynak: İHA