Bela Fejer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bela Fejer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bela Fejer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bela Fejer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bela Fejer 11 Mayıs 1995 tarihinde Zăbala şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Romanya,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Fejér Béla Csongor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bela Fejer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carpathian FA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bela Fejer'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bela Fejer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bela Fejer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bela Fejer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bela Fejer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2014 yılında ASA 2013 Tg. Ms

26 Temmuz 2014 yılında Ramnicu Valcea

8 Ocak 2015 yılında ASA 2013 Tg. Ms

1 Temmuz 2016 yılında Sepsi OSK

7 Ağustos 2020 yılında Nyíregyháza

28 Ocak 2021 yılında Sepsi OSK

7 Şubat 2021 yılında Nyíregyháza

30 Haziran 2021 yılında Sepsi OSK

20 Temmuz 2021 yılında Nyíregyháza

Bela Fejer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bela Fejer şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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