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Belagat ne demek, TDK'ya göre Belagat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Belagat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Belagat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Belagat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Belagat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Belagat ne demek, TDK'ya göre Belagat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Belagat ne demek? Belagat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi belagat kelimesi. Peki belagat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre belagat nedir, belagat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BELAGAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Belagat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Belagat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre belagat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği
- Söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı, retorik
- Konuyu bütün yönleriyle kavrayarak hiçbir yanlış ve eksik anlayışa yer bırakmayan, yorum gerektirmeyen, yapmacıktan uzak, düzgün anlatma sanatı
- Bir şeyde gizli olan derin anlam

BELAGAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Gülünç olduğu kadar hazin bir belagati varmış.
- Hakikati ifade için yazıdan ziyade resmin belagatine müracaat daha doğru olacak.
- Sükûtun belagati.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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