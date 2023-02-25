Belaid Hamidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belaid Hamidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Belaid Hamidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Belaid Hamidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Belaid Hamidi 7 Mayıs 1996 tarihinde Saida şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Belaid Hamidi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Belaid Hamidi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Belaid Hamidi'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Belaid Hamidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Belaid Hamidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Belaid Hamidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Belaid Hamidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında USM El Harrach

27 Temmuz 2017 yılında MC Saida

1 Ağustos 2019 yılında JS Saoura

25 Temmuz 2022 yılında CR Belouizdad

Belaid Hamidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Belaid Hamidi şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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