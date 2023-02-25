Belaid Kouar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belaid Kouar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Belaid Kouar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Belaid Kouar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Belaid Kouar 13 Aralık 1989 tarihinde El Bayadh şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Belaid Kouar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Belaid Kouar'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Belaid Kouar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Belaid Kouar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında MC El Bayadh
Belaid Kouar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Belaid Kouar şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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