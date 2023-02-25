Belaid Kouar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belaid Kouar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Belaid Kouar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Belaid Kouar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.