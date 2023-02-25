Belajdi Pusi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belajdi Pusi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Belajdi Pusi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Belajdi Pusi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Belajdi Pusi 23 Ocak 1998 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Belajdi Pusi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DD Management Group yapmaktadır. Belajdi Pusi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Belajdi Pusi'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Belajdi Pusi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Belajdi Pusi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Belajdi Pusi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Belajdi Pusi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2017 yılında KF Vllaznia

31 Ocak 2020 yılında KF Skënderbeu

22 Ocak 2023 yılında Turan Tovuz

Belajdi Pusi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Belajdi Pusi şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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