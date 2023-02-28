Belal El Sayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belal El Sayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Belal El Sayed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Belal El Sayed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Belal El Sayed 23 Kasım 2000 tarihinde Alexandria şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Belal El Sayed Mahmoud şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Belal El Sayed Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Belal El Sayed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Belal El Sayed'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Belal El Sayed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Belal El Sayed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Belal El Sayed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Belal El Sayed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında El Ittihad

9 Ocak 2023 yılında Aswan SC

30 Haziran 2023 yılında El Ittihad

Belal El Sayed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Belal El Sayed şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.