Belarus (Beyaz Rusya)'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Belarus (Beyaz Rusya)'un Bayrağı Nasıldır?

Belarus ya da Beyaz Rusya ya da resmî adıyla Belarus Cumhuriyeti, Doğu Avrupa'da bulunan bir devlet. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden eski bir Sovyetler Birliği ülkesidir. Bir Slav devleti olan Belarus'un başkenti Minsk'tir

Belarus (Beyaz Rusya)'un Başkenti?

“Minsk” şehri Belarus (Beyaz Rusya)'un başkentidir.

Belarus (Beyaz Rusya)'un Para Birimi Nedir?

“Beyaz Rusya Rublesi”Belarus (Beyaz Rusya)'un para birimidir.

Belarus (Beyaz Rusya)'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Belarus (Beyaz Rusya)'un telefon alan kodu : + 375

Belarus (Beyaz Rusya)'un Türkçe Ülke Telaffuzu

Belarus

Belarus (Beyaz Rusya)'un Türkçe Başkent Telaffuzu

Minsk

Belarus (Beyaz Rusya)'un İngilizce Ülke Telaffuzu

Belarus

Belarus (Beyaz Rusya)'un İngilizce Başkent Telaffuzu

Minsk

Belarus (Beyaz Rusya)'un Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Minsk (Mensk)

Belarus (Beyaz Rusya)'un Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Belarus’

Belarus (Beyaz Rusya)'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Beyaz Rusça (arkaik form)

Belarus (Beyaz Rusya)'un Bayrağı Nasıldır?