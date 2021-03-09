Belarus (Beyaz Rusya)'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Belarus (Beyaz Rusya)'un Bayrağı Nasıldır?
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Belarus ya da Beyaz Rusya ya da resmî adıyla Belarus Cumhuriyeti, Doğu Avrupa'da bulunan bir devlet. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden eski bir Sovyetler Birliği ülkesidir. Bir Slav devleti olan Belarus'un başkenti Minsk'tir
Belarus (Beyaz Rusya)'un Başkenti?
“Minsk” şehri Belarus (Beyaz Rusya)'un başkentidir.
Belarus (Beyaz Rusya)'un Para Birimi Nedir?
“Beyaz Rusya Rublesi”Belarus (Beyaz Rusya)'un para birimidir.
Belarus (Beyaz Rusya)'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Belarus (Beyaz Rusya)'un telefon alan kodu : + 375
Belarus (Beyaz Rusya)'un Türkçe Ülke Telaffuzu
Belarus
Belarus (Beyaz Rusya)'un Türkçe Başkent Telaffuzu
Minsk
Belarus (Beyaz Rusya)'un İngilizce Ülke Telaffuzu
Belarus
Belarus (Beyaz Rusya)'un İngilizce Başkent Telaffuzu
Minsk
Belarus (Beyaz Rusya)'un Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Minsk (Mensk)
Belarus (Beyaz Rusya)'un Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Belarus’
Belarus (Beyaz Rusya)'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Beyaz Rusça (arkaik form)