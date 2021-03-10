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Belarus (Beyaz Rusya)'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Belarus (Beyaz Rusya)'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Belarus (Beyaz Rusya)'un Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Belarus (Beyaz Rusya)'un Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Belarus (Beyaz Rusya)'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Belarus (Beyaz Rusya)'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Belarus ya da Beyaz Rusya ya da resmî adıyla Belarus Cumhuriyeti, Doğu Avrupa'da bulunan bir devlet. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden eski bir Sovyetler Birliği ülkesidir. Bir Slav devleti olan Belarus'un başkenti Minsk'tir

Belarus (Beyaz Rusya)'un Nüfusu Kaç Kişidir?

Belarus (Beyaz Rusya)9408400 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 92. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0012 olduğu görülmektedir.

Belarus (Beyaz Rusya)'un Müslüman Nüfus sayısı 19000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Belarus (Beyaz Rusya)'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Belarus (Beyaz Rusya)'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Belarus (Beyaz Rusya)'un Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Belarus (Beyaz Rusya)'un yüz ölçümü 208061  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Belarus (Beyaz Rusya)'un Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 4700  km²    Karasal Alan : 202900 km²

Belarus (Beyaz Rusya)'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Belarus (Beyaz Rusya)'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Belarus (Beyaz Rusya)'un Haritadaki Yeri / Konumu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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