Belarus Devlet Başkanı açıkladı: Koronavirüs tanısı konuldu ama iyileştim

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Belarus'ta herhangi bir önlem alınmaması dikkat çekmişti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, daha önce koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" demişti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, doktorlar tarafından kendisine koronavirüs tanısı konulduğunu, enfeksiyonu ayakta ve asemptomatik olarak geçirdiğini ifade etti. Lukaşenko, koronavirüs hastalığını atlattığını söyledi.

Lukaşenko, "Bugün en şaşırtıcı olan ayakta ve asemptomatik olarak korona virüsü atlatmış bir adamla görüşmeniz oldu. Doktorlar böyle bir tanı koydu" diyen Lukashenko, "Daha önce dediğim gibi nüfusumuzun yüzde 97'si bu enfeksiyonu asemptomatik olarak taşıyor" dedi.

BELARUS'TA 67 BİNDEN FAZLA KORONAVİRÜS VAKASI BULUNUYOR

Belarus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saattekoronavirüs vaka sayısının 119 artarak 67 bin 251'e, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 4 artışla 538'e çıktığı açıklanmıştı.

Belarus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 67 koronavirüs hastasının sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 60 bin 492'ye ulaştığı bildirilmişti.

Belarus'ta Nisan ayının sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük koronavirüs vaka sayısı Mayıs ayında bine yaklaşmış, Haziran ayında ise düşüşe geçerek, Temmuz ayının başında 300'ün altına gerilemişti.

ALEKSANDR LUKAŞENKO KİMDİR?

Aleksandr Grigoryeviç Lukaşenko 30 Ağustos 1954'te Beyaz Rusya'nın Vitebsk bölgesinde dünyaya geldi.

Lukaşenko, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1994 yılının Temmuz ayında yapılan seçimleri kazanarak Beyaz Rusya'nın devlet başkanı oldu.

ALEKSANDER LUKAŞENKO'NUN KARİYERİ VE ÖZEL HAYATI

Aleksander Grigoryeviç Lukaşenko, 1975'te Mogilev Pedagoji Enstitüsü'nden, 1985'te ise Beyaz Rusya Tarım Akademisi'nden mezun oldu.

1975-1977 yılları arasında Sınır Muhafaza Birliği'nde, 1980'ten 1982'ye kadar da Sovyet Ordusunda çalıştı. Sovyet Ordusu'nda olduğu sırada, Minsk'te bulunan 120. Mekanize "Muhafaza" Tümeni'nde bir subay olarak görev aldı.

Askerlikten ayrılmasının ardından 1982-1985 yılları arasında kolektif çiftlik başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Şklov ilçesinde Gorodets devlet çiftliği ve inşaat malzemeleri fabrikasında müdür olarak görev yaptı.

1990 yılında Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Meclisi'ne milletvekili olarak seçildi. 1993 yılında, Beyaz Rusya Meclisi Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı olarak hizmet vermeye başladı.

1994 yılında yürürlüğe giren yeni Beyaz Rusya anayasası, Temmuz ayında ilk demokratik başkanlık seçimlerinin yolunu açtı. Seçimin ilk turunda Kebiç % 17.4 oy alırken, Lukaşenko oyların % 45.1'ini aldı. Aynı seçimde Zyanon Paznyak % 12.9 ve Şuşkeviç ise % 9,9 oy aldı. Lukaşenko ikinci turda oyların % 80.1'ini alarak 10 Temmuz 1994 Beyaz Rusya devlet başkanlığı seçimini ezici çoğunlukla kazandı.

2009 yılında ITAR-TASS Ajansı Genel Direktörü Mihail Gusman'a verdiği röportajda devlet başkanlığının ilk günlerini şöyle anlattı:

"Ben henüz 40 yaşında bile değildim ve çok önemli kararlar vermek zorundaydım. Büyük Sovyetler Birliği'nin güçlü ekonomisini, Beyaz Rusya'nın büyük işletmelerini (MAZ, BelAZ, MTZ vs.), ahşap işlemeciliğinde Sovyetlerin en önemli sanayi merkezi olan Beyaz Rusya'yı yağmalamakta olan canavarlar ülkeyi adeta talan etmekteydi. Siyasette milliyetçi sloganlar çok popülerdi. Mağazalarda raflar boş, insanlar adeta kıtlık yaşamaktaydı. Öyle ki ekmeğin fiyatı bir günde 18 kat artmıştı."

Bu zor şartlar altında iktidara geldikten sonra, kapitalist yağmacılığa karşı sert tedbirler aldı. Bu nedenle iktidarı altında, Beyaz Rusya kuralları rejimi insan hakları ihlali olarak kabul edilir ve uluslararası hukuka aykırılığı ile ABD ve Avrupa Birliği tarafından diktatör devlet olarak görülmektedir. Bu yüzden Beyaz Rusya, insan hakları ihlalleriyle Avrupa Birliği tarafından dayatılan yaptırımlara tabidir. Bunda batıdan ziyade doğu devletleriyle uzlaşması, Sovyet dönemi sosyo-ekonomik politikaları örnek alarak ülkeyi kalkındırması etkili olmaktadır. Rusya ile dış ilişkilerinin yanı sıra Kuzey Kore, Türkmenistan, Türkiye, Katar, İran, Küba, Çin, Sudan ve Venezuela ile ilişkilerine öncelik verir. (Irak ile 2003 yılına, Libya ile de 2011 yılına kadar). 11 Ekim 2015 tarihinde beşinci kez cumhurbaşkanlığına seçildi.

Lukaşenko 1975 yılında lisede tanıştığı Galina Zhelneroviç ile dünyaevine girdi. Aynı sene büyük oğlu Viktor doğdu. İkinci oğlu Dzmitry 1980'de dünyaya gözlerini açtı. Eşi Galina, Shklov yakınında köyde ailesinin evinde ayrı yaşamaktadır.

Aleksander ve Galina Lukaşenko halen yasal olarak evli olmalarına karşın, Galina Lukaşenko eşinden ayrıdır ve devlet başkanlığı internet sitesinde yayınlanan biyografisinde Galina'dan hiçbir şekilde söz edilmemektedir. Gayrimeşru oğlu Nikolay, 2004 yılında doğmuştur. Yaygın olarak çocuğun annesinin Irina Abelskaya olduğuna inanılmaktadır. Kendisi kişisel doktoru iken ilişkisi vardı.