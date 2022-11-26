Belarus o haberle sarsıldı! Dışişleri Bakanı'ndan acı haber!

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Belarus Haber Ajansı Belta'ya açıklama yapan Glaz, "Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti" dedi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

Makey'in ölüm nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Belarus Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde de herhangi bir bilgi yayınlanmadı.

Belarus'ta 2012 yılından beri Dışişleri Bakanlığı görevinde olan Vladimir Makey dün Vatikan'ın, Hırvat diplomatik misyon görevlilerinden Ante Jozic ile bir araya gelmiş ve yayınlanan fotoğraflarda sağlığının yerinde olduğu görülmüştü.