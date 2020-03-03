Belarus Sağlık Bakanlığı açıkladı: 4 kişide koronavirüs tespit edildi!

Belarus Sağlık Bakanlığı'nın basın servisinden ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Belarus Sağlık Bakanlığı'nın basın servisinden yapılan açıklamada, Belarus'ta 4 kişide Kovid-19'a rastlandığı belirtildi.

SUDAN, ÇİN'DE BULUNAN VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDECEK

Sudan Dışişleri Bakanlığı da Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarının tahliye edileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Vuhan'daki Sudanlıların tahliyesinin yarın sabah Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğiyle gerçekleştirileceği belirtildi.

Tahliye edilenlerin Sudan'a gelmeden önce bir süre BAE'de kalacakları kaydedildi.

SENEGAL'DE KOVİD-19 VAKASI İKİYE ÇIKTI

Senegal basınındaki haberlere göre, Senegal asıllı bir Fransız vatandaşının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Cenaze törenine katılmak üzere gittiği Fransa'dan cumartesi günü dönen hasta, başkent Dakar'daki Fann Hastanesi'nde karantinaya alındı.

Böylece ülkede Kovid-19 vakası sayısı ikiye çıktı.

Diğer yandan, Senegalli futbolcu Sadio Mane, Kovid-19 salgınıyla ilgili Senegal halkına desteğini ifade etti.

Liverpoollu yıldız futbolcu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Allah herkesi korusun." temennisinde bulundu.