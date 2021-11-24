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Belarus - Türkiye FIBA Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol takımımız, gruptaki ilk karşılaşmasında Belarus'a konuk olacak. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Belarus - Türkiye FIBA Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Belarus - Türkiye FIBA Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

2023 FIBA Dünya Kupası'na katılmak isteyen ay yıldızlı ekibimiz Elemelerde B grubunda mücadele edecek. Bu kapsamda Milli takımımız ilk maçında Belarus deplasmanına gidecek. 12 dev adamın bu karşılaşmasını takip etmek isteyen taraftarlarımız ise internet arama motorlarında Belarus - Türkiye FIBA Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BELARUS - TÜRKİYE FIBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belarus - Türkiye FIBA Dünya Kupası Elemeleri maçı 25 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Minsk'da, Sports Palace Stadyumu'nda oynanacak.

BELARUS - TÜRKİYE FIBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Belarus - Türkiye FIBA Dünya Kupası Elemeleri maçı NTV'den naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. 

NTV, Digiturk 41, D Smart 31, Kablo TV 46, Tivibu 56, Turkcell TV+ 51, Fil Box 50, Vodafone TV 41 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

 

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