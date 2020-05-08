Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi 9 Ağustos’ta yapılacak

MİNSK (AA) - Belarus Parlamentosu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 9 Ağustos’ta yapılması için karar aldı.

Belta haber ajansına göre, "Milli Asamble" olarak adlandırılan Belarus Parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisinde cumhurbaşkanlığı seçim takvimi görüşüldü.

Milletvekilleri, Merkez Seçim Komitesi Başkanı Lidiya Yermoşina’nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 9 Ağustos'ta yapılması önerisini görüşerek kabul etti.

Belarus’ta 1994'ten bu yana 5 defa seçilerek cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Aleksandr Lukaşenko’nun görev süresi, bu yıl sona eriyor.

Lukaşenko, son olarak 2015’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 83,49 oy olarak seçilmişti.

Kaynak: AA