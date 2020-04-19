Belarus’ta Kovid-19’a rağmen Paskalya Bayramı'nda kiliseler doldu

MİNSK (AA) - Belarus’ta, Paskalya Bayramı dolayısıyla kiliselerde yapılan ayinlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen cemaat yoğun ilgi gösterdi.

Başta başkent Minsk olmak üzere ülkede açık olan kiliselerde halk, sabaha kadar düzenlenen Paskalya ayinlerine katıldı.

Çoğunluğu maskesiz kiliseleri dolduran Ortodoks cemaat, gece sabaha kadar bir arada dua etti.

Sosyal mesafe kuralını ihlal eden görüntüler oluşturan cemaat, fiziki temas gerektiren dini ritüelleri yerine getirdi.

Minsk’teki Azize Elizabet Manastırı, Kutsal Ruh Katedrali gibi büyük kiliselerde ayinler, sabaha kadar televizyonlardan canlı yayınlandı.

Kiliselerde ayinler gün boyunca devam edecek.

Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensup olanlar, Paskalya Bayramı'nı geçen hafta kutlayan Katolik mezhebinden farklı olarak bu hafta sonu kutluyor.

- Cumhurbaşkanı Lukaşenko, kiliselerin kapatılmasına karşı çıktı

Paskalya törenlerine katılan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, yaptığı açıklamada, mevcut salgın dolayısıyla kiliselerin kapatılmaması gerektiğini belirtti.

Lukaşenko, “İnsanların kiliseye giden yolunu kapatmayı tasvip etmiyorum. Benim pozisyonumu biliyorsunuz, biz bu virüslerle her yıl mücadele ederek yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Belarus’ta Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 779’a, ölü sayısı ise 45’e çıkmıştı.

Kaynak: AA