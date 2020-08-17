Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte 1991 yılında bağımsızlık kazanan ülkelerden biridir. Başkenti Minsk şehri olan ülkeyi ilk olarak Türkiye tanımıştır. Adı son günlerde dünya kamuoyunda çokça zikredilen Belarus, ülkedeki protesto gösterileri ile gündeme geliyor. Ülkedeki son durumu merak edenler Belarus'ta ne oluyor? sorusunun cevabını arıyor. Bizlerde sizler için o sorunun cevabını verdik. İşte detaylar...

BELARUS'TA NE OLUYOR?

Belarus'ta gerçekleştirilen tartışmaları Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ortalık karıştı. Açıklanan ilk sonuçlara göre 26 yıldır ülkenin başında bulunan Aleksandr Lukaşenko, seçimde oyların yüzde 80'ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı oldu. Lukaşenko'nun en güçlü rakibi olarak görülen Tikhanovskaya'nın yüzde 9,9 oranında oy aldığı kaydedildi. Bu durumun ardından Belarus'ta seçim sonuçlarını protesto eden çok sayıda kişi seçime hile karıştırıldığını söyleyerek, Minsk ve birçok şehirde gösteri yaptı. Olaylarda çok sayıda kişi yaralandı, olaylarda yer alan göstericiler ve olayı takıp eden gazeteciler gözaltına alındı.

200 BİN KİŞİ PROTESTO ETTİ

Belarus'ta protestolar devam ederken, muhalefet kaynaklarına göre başkent Minsk'teki gösterilere 200 bin kişi katıldı.

Protestoların 8'inci gününde Minsk'te Stella Meydanı'nda toplanan Lukaşenko karşıtı göstericiler, bir süre "Lukaşenko git" sloganları attıktan sonra hükümet binasının bulunduğu Bağımsızlık Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

Akşam saatinde meydanda yapılan protesto gösterilerinin ardından kalabalık, Minsk'in caddelerine dağılarak, eylemlerine kaldırımlarda slogan atarak sürdürdü. Bağımsızlık Caddesi'nin trafiğe açılmasından sonra pek çok araç da klakson çalarak protestoculara destek verdi.

Polisin müdahale etmediği gösteriler olaysız sona erdi.

FARKI YERLERDE DE GÖSTERİLER SÜRDÜRÜLDÜ

Ülke genelinde farklı şehirlerdeki meydanlarda da Aleksandr Lukaşenko karşıtı gösteriler yapıldı.

Geçen hafta Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Lukaşenko'nun kazandığının ilan edilmesinden sonra protesto gösterileri başlamıştı.

NE OLMUŞTU?

Belarus Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığı duyurulmuştu.

Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu, AA'da Belarus'taki sürece ilişkin yaptığı haberde,"Belarus Yüksek Seçim Kurulu’nun açıklamalarına göre 1994’ten itibaren devlet başkanlığı yapan ve altıncı kez aday olan Aleksandr Lukaşenko oyların yüzde 80’ini, rakibi Svetlana Tihanovskaya ise oyların yüzde 10’unu aldı. Muhalifler ise seçim sonuçlarının değiştirildiğini ve seçimleri kazananın Tihanovskaya olduğunu ileri sürdü. Belarus gibi “kapalı” ülkelerde gerçekte nelerin yaşandığı, seçim sonuçlarıyla ne kadar oynandığı konusunda kesin olarak bir şey söylemek mümkün değil. Ancak seçimlerin eşit şartlarda ve demokratik ortamda yapılmadığı ortada. Nitekim seçim kampanyasının başladığı andan itibaren adayların bir kısmı aday olmaktan vazgeçerken bir kısmının kaydı yapılmadı, hatta tutuklandılar." dedi.

İlyas Kemaloğlu, şunları kaydetti:

"Tüm bu gelişmelerin neticesinde Lukaşenko’nun karşısında görünürde ciddi bir aday kalmamıştı. Fakat kaydı yapılmayan ve birkaç kez tutuklanan Sergey Tihanovskiy’in eşi Svetlana Tihanovskaya çok kısa sürede halkın sempatisini kazandı ve başkent Minsk’te yaptığı mitingine 60 bin kişi katıldı. Böylece Lukaşenko’nun rahat ve sorunsuz bir şekilde geçirmeyi planladığı seçimler, hayatındaki en problemli seçimler hâline gelmiş oldu. Nitekim seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Belarus’un birçok şehrinde geniş katılımlı gösteriler başladı ve sert müdahalelerin eşlik ettiği çok sayıdaki tutuklamaya rağmen bu gösteriler devam ediyor."