Belçika Kral Günü Kuşadası’nda kutlandı

Belçika'da 153 yıldan bu yana "Aziz Leopold Günü" olarak kutlanan Kral Günü, bu yıl Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe'nin davetiyle Kuşadası'nda düzenlenen bir kokteylle kutlandı.

Kokteyle Büyükelçi Malherbe, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar, Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çiçek, Belçika İzmir Fahri Konsolosu Nezih Öztüre, Belçika Bodrum Fahri Konsolosu Onursal Dilan Özatacan ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan Belçikalılar katıldı. Kuşadası'ndaki bir otelde düzenlenen kokteylde konuşan Büyükelçi Malherbe, Türkiye'deki Belçikalıların önemli bir kısmının Ege ile Akdeniz'e kıyısı olan sahil kentlerinde yaşadığını ve bu nedenle resepsiyonu Kuşadası'nda yapmak istediklerini belirterek davetlerini kırmayıp etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Aziz Leopold Günü'nün Belçikalılar için büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Büyükelçi Malherbe "Davetimize katılan Belçikalıların yanı sıra, bugün aramızda bulunan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar ve diğer belediye yetkililerine çok teşekkür ederim. Ülkemiz Belçika ile Türkiye uzun yıllardır dostluk ilişkilerini korumaktadır. Bizler Türkleri dostlarımız olarak görüyoruz. Umarım bu dostluk ebediyen sürer" dedi.

Büyükelçi Malherbe'nin ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar ise Belçikalılar için büyük önem arz eden Aziz Leopold Günü'nün Kuşadası'nda da kutlanmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek "Öncelikle hepinizi belediye başkanım Ömer Günel adına selamlıyorum. Belçikalılarla Türkler dost milletlerdir. Kuşadası Belediyesi olarak bizde, bu dostluğu büyütmek için elimizden geline yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA