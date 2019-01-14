Belçika Sarı Yelekli Borlez’in ölümüne sebep olan şahsın iadesini istedi

Belçika, Sarı Yelekli Roger Borlez'in ölümüne neden olan Hollandalı şoförün iadesini istedi.

Hollandalı bir kamyon şoförü Belçika ve Hollanda arasındaki Liege'den Hollanda'nın Maastricht kentine giden E-25 otobanında, Visé çıkışında yaklaşık 30 kişilik eylemci grubunun arasına dalmıştı. Kaza sonucu Roger Borlez'in ölümüne sebep olan şoför, kaza sonrası olay yerinden kaçmış, Hollanda polisi tarafından yakalanarak tutuklanmıştı. Tutuklanmanın ardından ise Belçika'nın sürücünün iadesini istedikleri açıklandı.

Ancak Hollanda yargısı, şoförün kasıtlı olarak Sarı Yelekli Borlez'i öldürdüğünden şüphelenirse iade anlaşmaları gereğince kararını 10 gün içinde açıklaması gerekecek. Aksi taktirde olay Adalet Bakanlığına intikal edecek.

Kaynak: İHA