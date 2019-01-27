Belçika’da 70 bin kişi iklim için yürüdü

Belçika'da yaklaşık 70 bin kişi, siyasetçilerin iklim değişikliğiyle mücadelede daha etkili politika yürütmesi için protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de on binlerce kişi iklim için yürüdü. Yağmu yağışına rağmen sesini duyurmaya çalışan insanlar, siyasetçilerin iklim değişikliğiyle mücadele için daha etkili politika izlemelerini talep etti. Protestolarda, 7'den 70'e geniş bir yaş grubunun katılması dikkat çekti. Protestolara işçi sendika temsilcilerinin yanı sıra Sp.a (Sosyalist), Groen! (Yeşiller) Partisi ve PVDA (İşçi) Parti temsilcileri de katıldı.

Brüksel polisi gösterilere yaklaşık 70 bin kişinin katıldığını ve 16 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı. Eylem son durağı olan Avrupa Birliği binası önünde yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Kaynak: İHA