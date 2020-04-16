Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 35 bine yaklaştı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1236 artarak 34 bin 809'a ulaştı.



Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 310 kişinin hastaneye kaldırıldığı, taburcu edilenlerin 455 olduğu bildirildi.



Açıklamada, 15 Mart'tan bu yana Kovid-19 tanısı konan 7 bin 526 kişinin taburcu edildiği bilgisine yer verilirken, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 22 azalarak 1182'ye gerilediği kaydedildi.



Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1236 artarak 34 bin 809'a çıktığı aktarılan açıklamada, 417 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 4 bin 857'ye yükseldi.

Kaynak: AA