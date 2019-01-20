Belçika’da Sarı Yelekliler gazetecilere saldırdı

Belçika'da Valon bölgesinin resmi devlet televizyonunda çalışan kameraman ve muhabir, "Sarı Yelekliler'in saldırısına uğradı.

Belçika'da "Sarı Yelekliler'in protesto eylemi Namur, Genk, Brüksel ve Gent kentlerinde devam ediyor. Valon bölgesinde yer alan Namur kentinde Sarı Yelekliler ile röportaj yapan Valon bölgesinin resmi devlet kanalı RTL TV kameramanı ve muhabiri saldırıya uğradı. Fransızca yayın yapan kanal için çalışan gazeteciler, saldırının ardından "Sarı Yelekliler" hakkında suç duyurusunda bulundu.

250 Sarı Yelekli, Atomium'a yürüdü

Yaklaşık 250 Sarı Yelekli, Brüksel Kuzey İstasyonu'ndaki Atomium'a doğru yürüdü. Elsene bölgesinin polis sözcüsü Olivier Slosse, "'Sarı Yelekliler'in Atomium'a yürümeleri esnasında ve protesto eylemleri esnasında her şey yolunda gitti. Hiçbir tatsız olay yaşanmadı. Sarı Yelekliler üç buçuk saatlik eyleminin ardında Atomium'dan ayrıldı" dedi.

Kaynak: İHA